Хирург и травматолог ранены при нападении мужчины с ножом в Дагестане

Москва23 апр Вести.В Махачкале в результате нападения мужчины с ножом ранения получили хирург и травматолог республиканской клинической больницы, сообщает министерство здравоохранения Дагестана.

Отмечается, что агрессор набросился на дежурных медиков в приемном отделении. Один из пострадавших находится в реанимации.

Состояние врача-травматолога оценивается, как средней степени тяжести. Врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии говорится в сообщении Минздрава в мессенджере MAX

Оба получают помощь в полном объеме, их лечение на контроле руководителя ведомства и главврача больницы.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.