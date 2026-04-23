Москва23 апрВести.В Махачкале в результате нападения мужчины с ножом ранения получили хирург и травматолог республиканской клинической больницы, сообщает министерство здравоохранения Дагестана.
Отмечается, что агрессор набросился на дежурных медиков в приемном отделении. Один из пострадавших находится в реанимации.
Состояние врача-травматолога оценивается, как средней степени тяжести. Врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапииговорится в сообщении Минздрава в мессенджере MAX
Оба получают помощь в полном объеме, их лечение на контроле руководителя ведомства и главврача больницы.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.