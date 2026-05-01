В Махачкале выписали домой врача, пострадавшего при нападении мужчины с ножом

Травматолог, пострадавший при нападении в больнице в Дагестане, выписан домой В Махачкале выписали домой врача, пострадавшего при нападении мужчины с ножом

Москва1 мая Вести.Врач-травматолог, пострадавший в результате нападения мужчины с ножом в республиканской больнице в Махачкале, выписан домой. Об этом сообщает пресс-служба РКБ имени А.В.Вишневского.

Нападение на медиков было совершено вечером 23 апреля в приемном отделении РКБ. Нападавшего - 32-летнего жителя селения Аксай Хасавюртовского района задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Врачу Республиканской клинической больницы им. А.В. Вишневского в медучреждении была оказана вся необходимая помощь - это позволило добиться быстрого восстановления пациента сказано в сообщении учреждения в Telegram-канале

Второй пострадавший – хирург - получил серьезные ранения и находится под наблюдением специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии больницы. По словам главврача РКБ Магомедсалама Темирболатова, он чувствует себя хорошо и тоже активно идет на поправку.