Незамедлительное переливание крови спасло жизнь пострадавшему врачу в Дагестане Раненый врач Дагестана успел сообщить группу крови для оперативного переливания

Москва25 апр Вести.Врач-хирург, ставший жертвой нападения с ножом, успел сообщить свою группу крови, поэтому медики оперативно начали переливание, сообщил ТАСС коллега, отбивший нападение Джамал Алдухов.

Когда коллега подвергся нападению с ножом, моя быстрая реакция и его собранность, вероятно, помогли избежать худшего исхода. Он не терял сознание до последнего и успел сообщить свою группу крови, что позволило медикам незамедлительно приступить к переливанию сказал собеседник агентства

По его словам, кровопотеря была значительной. Сейчас пострадавший идет на поправку.

Агрессивный мужчина набросился на врачей вечером 23 апреля, в четверг, в приемном отделении РКБ. По данным правоохранителей, нападавший – 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района, он задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.