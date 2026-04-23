Нападавший на врачей в Дагестане оказался жителем Хасавюртовского района

Москва23 апр Вести.Мужчина, подозреваемый в нападении на двоих врачей в приемном отделении республиканской больницы в Махачкале, оказался жителем селения Аксай Хасавюртовского района, сообщает региональное управление МВД РФ.

Задержанный - 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района (уроженец селения Тлярата Гумбетовского района) отмечается в сообщении

Уточняется, что подозреваемый будет направлен на медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, ранившего ножом двоих врачей в приемном отделении республиканской больницы в Махачкале.