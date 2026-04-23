Мужчина, подозреваемый в нападении на двоих врачей в приемном отделении республиканской больницы в Махачкале, оказался жителем селения Аксай Хасавюртовского района, сообщает региональное управление МВД РФ.
Задержанный - 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района (уроженец селения Тлярата Гумбетовского района)отмечается в сообщении
Уточняется, что подозреваемый будет направлен на медицинское освидетельствование.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, ранившего ножом двоих врачей в приемном отделении республиканской больницы в Махачкале.