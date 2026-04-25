Арестован подозреваемый в нападении с ножом на двух врачей больницы в Махачкале

Арестован подозреваемый в нападении с ножом на врачей больницы в Махачкале Арестован подозреваемый в нападении с ножом на двух врачей больницы в Махачкале

Москва25 апр Вести.Арестован мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на хирурга и травматолога Республиканской клинической больнице им. Вишневского в Махачкале. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

В суде уточнили, что по подозрению в указанном преступлении проходит 31-летний Шамиль Сурхаев, уроженец селения Тлярата Гумбетовского района Дагестана​​​.

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Незадолго до этого стало известно, что состояние пострадавшего хирурга улучшилось — он пришел в сознание, второго врача в скором времени могут выписать из больницы.

Вечером 23 апреля фигурант нанес медикам ножевые ранения в область шеи и лица. Агрессора задержали. Поводом для нападения послужил инцидент, который произошел с матерью мужчины около месяца назад, когда он привел ее на обследование, однако врач-хирург не принял пациентку, в связи с чем, по мнению агрессора, нанес оскорбление.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Задержанный на допросе заявил, что не хотел никого убивать.

Известно, что нападавший около 1-2 месяцев употребляет мефедрон. У него также имеются двое детей — девочка, 4 лет, и мальчик, 2,5 года.