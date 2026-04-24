Москва24 апрВести.Задержанный за нападение с ножом на двух врачей в больнице Махачкалы в Дагестане во время допроса признался, что принимал наркотики, следует из видео в Telegram-канале руководителя пресс-службы МВД Дагестана Гаяны Гариевой.
В нетрезвом состоянии находился. … Принимал мефедронрассказал задержанный о своем состоянии во время нападения
Полицейские задержали мужчину, который напал с ножом на двоих врачей и ранил их, он будет направлен на медосвидетельствование. Задержанный - 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района (уроженец селения Тлярата, Гумбетовского района.