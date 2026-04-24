Следователи задержали подозреваемого в нападении на медиков в больнице Дагестана, об этом сообщили в пресс-службе СК России по республике.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФуточнили в ведомстве
В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее сообщалось, что нападение на медицинских работников произошло 23 апреля, в четверг. Ранения получили дежурные хирург и травматолог. Последний находится в состоянии средней степени тяжести, хирурга прооперировали и поместили в реанимацию.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.