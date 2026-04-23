МВД: после нападения в Дагестане состояние одного из врачей остается тяжелым

Москва23 апр Вести.После нападения в больнице Махачкалы оба врача находятся в реанимации, один из них – в тяжелом состоянии, сообщили в управлении МВД по Дагестану.

Оба пострадавших живы, погибших нет. Состояние одного из врачей критическое, он в реанимации, за его жизнь борются врачи отмечается в сообщении

Ранее поступила информация, что стражи порядка в Дагестане задержали мужчину, который напал с ножом на двоих врачей и ранил их, он будет направлен на медосвидетельствование. Задержанный - 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района (уроженец селения Тлярата, Гумбетовского района.