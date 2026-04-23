Полицейские задержали мужчину, ранившего ножом врачей больницы в Дагестане В Дагестане задержан мужчина, напавший на врачей республиканской больницы

Москва23 апр Вести.Правоохранители задержали мужчину, ранившего ножом двоих врачей в приемном отделении республиканской больницы в Махачкале, передает ТАСС со ссылкой на данные МВД РФ по Дагестану.

Нападавший с места происшествия скрылся. Но в короткое время личность его была установлена, и он уже задержан полицейскими приводит агентство сообщение ведомства

Преступление произошло 23 апреля, в четверг. Ранения получили дежурные хирург и травматолог. Последний находится в состоянии средней степени тяжести, хирурга прооперировали и поместили в реанимацию. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.