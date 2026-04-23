Мужчина напал на врачей больницы в Дагестане, ранения получили два человека

В Махачкале мужчина напал на врачей республиканской больницы, ранены двое Мужчина напал на врачей больницы в Дагестане, ранения получили два человека

Москва23 апр Вести.В Махачкале мужчина напал на врачей республиканской больницы, ранения получили двое медиков. Об этом сообщает СУ СК России по Дагестану.

Преступление произошло 23 апреля, в четверг, в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Мотивом послужили "внезапно возникшие неприязненные отношения".

Один из посетителей... нанес медицинским работникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов. В результате произошедшего один из пострадавших находится в реанимации, состояние второго оценивается как стабильное говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.