МВД опровергло версии о нападении на врачей в Махачкале из-за смерти матери

Близких родственников у нападавшего в республиканской больнице Дагестана не было МВД опровергло версии о нападении на врачей в Махачкале из-за смерти матери

Москва23 апр Вести.В полиции не подтвердили версии о нападении мужчины на врачей в Махачкале из-за якобы смерти матери или дочери, сообщили в региональном управлении МВД.

Никаких близких родственников в больнице у нападавшего не было отмечается в сообщении

В ведомстве уточнили, что мама нападавшего находится за пределами республики. А он приехал в компании родственника, который привез свою супругу.

Ранее поступила информация, что стражи порядка в Дагестане задержали мужчину, который напал с ножом на двоих врачей и ранил их, он будет направлен на медосвидетельствование. Задержанный - 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района (уроженец селения Тлярата, Гумбетовского района.