Состояние раненного при нападении в Дагестане хирурга стабильно тяжелое

В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии раненных при нападении на больницу Состояние раненного при нападении в Дагестане хирурга стабильно тяжелое

Москва24 апр Вести.Хирург, получивший серьезное ранение при нападении мужчины с ножом в республиканской больнице в Махачкале, остается в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщает министерство здравоохранения Дагестана.

Состояние пострадавшего хирурга Республиканской клинической больницы им. А.В. Вишневского стабильно тяжелое с тенденцией к улучшению. Он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии говорится в сообщении Минздрава в мессенджере MAX

Второй пострадавший – травматолог – идет на поправку, его собираются выписать в ближайшие дни.

Агрессивный мужчина набросился на врачей вечером 23 апреля, в четверг, в приемном отделении РКБ. По данным правоохранителей, нападавший – 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района, он задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.