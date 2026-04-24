Москва24 апрВести.Хирург, получивший серьезное ранение при нападении мужчины с ножом в республиканской больнице в Махачкале, остается в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщает министерство здравоохранения Дагестана.
Состояние пострадавшего хирурга Республиканской клинической больницы им. А.В. Вишневского стабильно тяжелое с тенденцией к улучшению. Он находится в отделении реанимации и интенсивной терапииговорится в сообщении Минздрава в мессенджере MAX
Второй пострадавший – травматолог – идет на поправку, его собираются выписать в ближайшие дни.
Агрессивный мужчина набросился на врачей вечером 23 апреля, в четверг, в приемном отделении РКБ. По данным правоохранителей, нападавший – 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района, он задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.