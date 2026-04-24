РИА: пострадавший при нападении в Махачкале хирург в стабильно тяжелом состоянии

Состояние хирурга, пострадавшего при нападении в Махачкале, стабильно тяжелое РИА: пострадавший при нападении в Махачкале хирург в стабильно тяжелом состоянии

Москва24 апр Вести.Хирург, на которого с ножом напал мужчина в Махачкале, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на больницу.

Ранее стало известно, что в приемном отделении Республиканской клинической больницы им. Вишневского в Махачкале мужчина нанес дежурным хирургу и травматологу ножевые ранения.

Отмечалось, что хирургу провели операцию и перевели в реанимацию. Состояние травматолога средней степени тяжести.

Состояние хирурга, попавшего в реанимацию после нападения в Махачкале, стабильно тяжелое, угрозы для жизни нет

По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Напавший на врачей заявил, что не хотел никого убивать.