Москва24 апрВести.Хирург, на которого с ножом напал мужчина в Махачкале, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на больницу.
Ранее стало известно, что в приемном отделении Республиканской клинической больницы им. Вишневского в Махачкале мужчина нанес дежурным хирургу и травматологу ножевые ранения.
Отмечалось, что хирургу провели операцию и перевели в реанимацию. Состояние травматолога средней степени тяжести.
Состояние хирурга, попавшего в реанимацию после нападения в Махачкале, стабильно тяжелое, угрозы для жизни нетотмечается в сообщении
По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Напавший на врачей заявил, что не хотел никого убивать.