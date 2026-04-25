Состояние хирурга, пострадавшего при нападении в больнице Махачкалы, улучшилось Улучшилось состояние хирурга, раненного при нападении в больнице Махачкалы

Москва25 апр Вести.Состояние хирурга, пострадавшего при нападении в больнице Махачкалы, улучшилось, мужчина пришел в сознание. Об этом сообщило Министерство здравоохранения по Республике Дагестан.

Он пришел в себя, улучшилось общее состояние и параметры. В отделении реанимации продолжается дальнейшая его терапия. Состояние второго пострадавшего также с положительной динамикой, в скором времени он будет выписан из стационара говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минздрава

Вечером 23 апреля 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района в Республиканской клинической больнице им. Вишневского нанес дежурным хирургу и травматологу ножевые ранения. Нападавшего задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Поводом для нападения послужил инцидент, который произошел с матерью мужчины около месяца назад, когда он привел ее на обследование, однако врач-хирург не принял пациентку, в связи с чем, по мнению агрессора, нанес оскорбление.

Задержанный на допросе заявил, что не хотел никого убивать.

Известно, что нападавший около 1-2 месяцев употребляет мефедрон. У него также имеются двое детей — девочка, 4 лет, и мальчик, 2,5 года.