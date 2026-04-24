Москва24 апр Вести.Больница в Дагестане, в которой мужчина с ножом напал на двух медиков, после происшествия работает в штатном режиме, сообщил ТАСС заместитель главного врача Республиканской клинической больницы (РКБ) им. А. В. Вишневского Сабибулла Абдуллаев.

Дежурная бригада больницы находится на рабочем месте.

Ранее в МВД региона рассказали, что оба пострадавших врача живы, погибших нет. Состояние одного из докторов критическое, он в реанимации, и за его жизнь борются врачи.