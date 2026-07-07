Москва7 июл Вести.Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш выступил с инициативой ограничить суточные дежурства медиков 16 часами, чтобы уменьшить вероятность врачебных ошибок, вызванных переутомлением. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что большинство специалистов отмечают заметное ухудшение самочувствия к финалу длительной смены.

По словам депутата, опрос сервиса "Справочник врача" продемонстрировал тревожные данные: 31% медработников признаются, что в последние часы суточной смены их состояние оценивается как тяжелое, а более половины говорят об умеренной, но ощутимой усталости, которая неизбежно сказывается на качестве труда. Именно в эти часы, отметил парламентарий, врач принимает решения, от которых зависит жизнь пациента.

Суточные дежурства — это архаичная практика. Она разрушает здоровье врачей и создает прямую угрозу для пациентов. Пора перераспределять нагрузку и законодательно ограничивать продолжительность дежурств до 16 часов сказал Панеш

Депутат также сослался на исследования, согласно которым спустя 16 часов бодрствования когнитивные способности медика снижаются до уровня человека с 0,5 промилле алкоголя в крови, а после суток - до 1,5 промилле, что превышает допустимый порог для управления автомобилем. По его оценке, врач к концу суточной смены физически и умственно находится в состоянии, сравнимом с тяжелым опьянением.

В связи с этим Панеш предложил закрепить предельную продолжительность непрерывной работы медика в стационаре на уровне не более 16 часов, а оставшиеся восемь часов возложить на сменный персонал. Он уточнил, что подобная схема уже применяется в ряде передовых клиник и доказала эффективность, а пилотный проект для отработки механизма предлагается запустить в нескольких регионах с кадровым дефицитом.

Ранее лидер "Справедливой России", глава фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что в стране необходимо ввести мораторий на сокращение правительством расходов на медицину, образование и другие социальные направления. По его словам, еще в 2025 году в Санкт-Петербурге фиксировалась нехватка медицинских кадров, а сегодня, как он отметил, чиновники решили "латать бюджетные дыры" за счет врачей.