В Госдуме заявили об избыточной отчетности для педагогов и медиков Володин: проблема избыточной отчетности для педагогов и медиков сохраняется

Москва20 июн Вести.Профильные комитеты Государственной думы по просвещению и по охране здоровья обратили внимание, что бюрократическая нагрузка на педагогов и медиков сохраняется. В частности, проблемой остается избыточная отчетность. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, комитет по просвещению предложил несколько мер по сокращению нагрузки на учителей, в том числе исключение дублирования запросов в образовательные организации и введение типовых электронных форм для отчетов.

Главный человек в школе — учитель, он детей должен учить, а не заполнять бесконечные отчеты приводятся слова Володина на сайте нижней палаты российского парламента

Спикер Госдумы отметил, что выполнение предложенных комитетом мер требует участия не только Минпросвещения, но и Минтруда, Роструда, Минцифры и МВД.

Ранее Володин в интервью ИС "Вести" рассказал об итогах пленарной недели, новых законах и международной обстановке.