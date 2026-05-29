Москва29 маяВести.Учителя и врачи обязаны получать социальные гарантии и льготы на уровне государственных служащих, а их зарплата должна составлять не менее двух средних зарплат по региону. С такой инициативой выступил зампред комитета по развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев ("Справедливая Россия").
Депутат подчеркнул, что в настоящее время разрабатывается соответствующий законопроект, предусматривающий присвоение медикам и педагогам статуса госслужащих.
Нужно, чтобы они (медики и учителя - прим. ред.), как государственные люди, получали полный пакет всех льгот. А их зарплата равнялась двукратному размеру средней зарплаты по регионузаявил парламентарий в комментарии ТАСС
По словам Григорьева, именно работники сфер образования и здравоохранения обеспечивают устойчивость государства и выполняют ключевую социальную функцию.
Он добавил, что учителя формируют у детей систему ценностей, а врачи отвечают за здоровье населения и сохранение человеческого потенциала страны. По его мнению, признание их труда на уровне государственной службы позволит повысить престиж профессий и укрепить кадровый потенциал в социальной сфере.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству снизить бумажную нагрузку на медиков, учителей и других работников бюджетной сферы. Соответствующее поручение содержится в перечне, который глава государства дал по итогам съезда РСПП и встречи с бизнесом 26 марта.