Володин пообещал принять меры по снижению бюрократии для учителей и медиков

Володин: Госдума примет меры для снижения бумажной нагрузки на учителей и врачей Володин пообещал принять меры по снижению бюрократии для учителей и медиков

Москва28 апр Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал на проблему избыточной бюрократической нагрузки на учителей, добавив, что аналогичные жалобы поступают и от представителей медицинского сообщества. Об этом он написал в своем канале в мессенджере MAX.

Спикер нижней палаты указал, что по итогам проведенного им ранее в канале опроса 65,5% ответивших заявили, что объем бумажной работы для педагогов не изменился, а 29% сообщили, что нагрузка стала больше.

Также поступают обращения от медицинского сообщества о наличии подобной проблемы написал Володин

По словам председателя Госдумы, все это свидетельствует о необходимости принятия мер по снижению объема отчетности и документооборота в сферах образования и здравоохранения. Володин пообещал, что парламентарии займутся проработкой соответствующих законодательных решений.

Ранее президент России Владимир Путин поручил сократить объем бумажной отчетности для медиков, учителей и других сотрудников бюджетной сферы.