Москва28 апрВести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал на проблему избыточной бюрократической нагрузки на учителей, добавив, что аналогичные жалобы поступают и от представителей медицинского сообщества. Об этом он написал в своем канале в мессенджере MAX.
Спикер нижней палаты указал, что по итогам проведенного им ранее в канале опроса 65,5% ответивших заявили, что объем бумажной работы для педагогов не изменился, а 29% сообщили, что нагрузка стала больше.
Также поступают обращения от медицинского сообщества о наличии подобной проблемынаписал Володин
По словам председателя Госдумы, все это свидетельствует о необходимости принятия мер по снижению объема отчетности и документооборота в сферах образования и здравоохранения. Володин пообещал, что парламентарии займутся проработкой соответствующих законодательных решений.
Ранее президент России Владимир Путин поручил сократить объем бумажной отчетности для медиков, учителей и других сотрудников бюджетной сферы.