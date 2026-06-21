Москва21 июнВести.Министерство просвещения России выразило поддержку инициативе председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, направленной на уменьшение бюрократической нагрузки на учителей.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
(Министерство – прим. ред.) готово к совместной работе с комитетом Госдумы РФ по просвещениюподчеркивается в распространенном заявлении
Ранее в министерстве уже были приняты меры, связанные с упрощением документооборота.
Для педагогов среднего профессионального образования утвержден список из шести обязательных документов для отчетности. Требовать дополнительные бумаги, не предусмотренные этим перечнем, запрещено.
С 2025 года также была сокращена бюрократическая нагрузка и на воспитателей дошкольных учреждений. Для них действует минимальный набор документов, непосредственно связанных с образовательным процессом, — календарно-тематический план и журнал посещаемости.
Кроме этого, установлено, что электронный документооборот не должен дублироваться в бумажном виде.
Комитет Госдумы по просвещению предложил исключить дублирование запросов в образовательные организации от различных ведомств, а также внедрить стандартные электронные формы для отчетности.
Володин отметил, что реализация перечисленных мер потребует участия не только представителей Минпросвещения, но и Минтруда, Роструда, Минцифры и МВД.
Ранее Министерство просвещения анонсировало внедрение новых методик работы в детских садах.