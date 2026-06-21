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В Минпросвещения РФ поддержали идею снизить бумажную нагрузку на учителей

Минпросвещения России сократит бумажную нагрузку на учителей В Минпросвещения РФ поддержали идею снизить бумажную нагрузку на учителей

Москва21 июн Вести.Министерство просвещения России выразило поддержку инициативе председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, направленной на уменьшение бюрократической нагрузки на учителей.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

(Министерство – прим. ред.) готово к совместной работе с комитетом Госдумы РФ по просвещению подчеркивается в распространенном заявлении

Ранее в министерстве уже были приняты меры, связанные с упрощением документооборота.

Для педагогов среднего профессионального образования утвержден список из шести обязательных документов для отчетности. Требовать дополнительные бумаги, не предусмотренные этим перечнем, запрещено.

С 2025 года также была сокращена бюрократическая нагрузка и на воспитателей дошкольных учреждений. Для них действует минимальный набор документов, непосредственно связанных с образовательным процессом, — календарно-тематический план и журнал посещаемости.

Кроме этого, установлено, что электронный документооборот не должен дублироваться в бумажном виде.

Комитет Госдумы по просвещению предложил исключить дублирование запросов в образовательные организации от различных ведомств, а также внедрить стандартные электронные формы для отчетности.

Володин отметил, что реализация перечисленных мер потребует участия не только представителей Минпросвещения, но и Минтруда, Роструда, Минцифры и МВД.

Ранее Министерство просвещения анонсировало внедрение новых методик работы в детских садах.