Минпросвещения выступает за удаление из соцсетей видео с оскорблением учителей

Москва22 апр Вести.Министерство просвещения РФ поддержало инициативу спикера ГД Вячеслава Володина об оперативном удалении из соцсетей видео, на которых школьники оскорбляют педагогов ради просмотров и привлечения аудитории. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении, подобные видеоматериалы наносят ущерб авторитету учительской профессии и поощряют опасную модель поведения подростков. Цифровые платформы, подчеркнул министр, должны реагировать на подобные публикации и удалять контент, нарушающий нормы морали и уважения.

Распространение такого контента формирует у детей и взрослых ложное представление о допустимости травли, агрессии и публичного унижения взрослых. Особую обеспокоенность вызывает то, что подобные ролики становятся частью целенаправленных провокаций и используются для вовлечения молодежи в деструктивные информационные кампании сказал Кравцов

Он также указал, что министерство просвещения запустило для защиты чести и достоинства учителей в мессенджере MAX чат-бот, через который они могут получить рекомендации в соответствии с их ситуацией.