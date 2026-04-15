Кравцов: чат-бот в МАХ поможет учителям справляться с трудными учениками

Москва15 апр Вести.Педагоги могут пожаловаться в чат-боте в МАХ на деструктивное поведение учеников и получить помощь. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам министра, чат-бот был создан по инициативе самих педагогов совместно с Советом по правам человека.

Можно будет задать определенные вопросы, которые интересуют учителей, в том числе вопросы защиты учителя... Мы в декабре прошлого года разослали во все регионы соответствующие инструкции, как учителю вести себя, если у ученика деструктивное поведение в классе. Чтобы не было ситуации, когда потом к учителю будут проявлять какие-то требования, претензии. Он может пожаловаться, получить квалифицированную помощь сообщил Сергей Кравцов

Министр добавил, что разработанные инструкции будут максимально защищать учителя; Минпросвещения готово к предложениям и обязательно внесет изменения в рекомендации, если возникнет такая необходимость.