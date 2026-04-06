В Минпросвещения РФ представили чат-бот в MAX для защиты чести учителей

Москва6 апр Вести.Учителя российских школ получат доступ к чат-боту в мессенджере MAX, который поможет им в конфликтных ситуациях защитить свои честь и достоинство. Там будут представлены пошаговые инструкции для сложных ситуаций. Об этом стало известно в ходе заседания Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников.

Итоги встречи на своем сайте опубликовало Министерство просвещения РФ.

Педагоги всегда должны быть обеспечены необходимыми инструментами для уверенной и безопасной работы заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов

Бот даст доступ педагогам к квалифицированной юридической помощи, а также всем необходимым документам. Он уже прошел тестирование, в рамках которого ботом пользовались действующие педагоги, рассказала директор департамента кадровой политики Минпросвещения Ирина Кокоева.

Этот сервис разработан специально для помощи учителям в сложных ситуациях… Работает круглосуточно в мессенджере MAX и доступен только учителям с верифицированными учетными записями пояснила она

Ранее Кравцов назвал поддержку педагогов приоритетным направлением работы ведомства. Министр подчеркнул, что в его ведомстве будут предприниматься все необходимые меры для улучшения условий труда учителей и повышения их зарплат.