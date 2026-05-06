"Ведомости": в мессенджере MAX уже более 150 тысяч чат-ботов

"Ведомости": количество чат-ботов в MAX превысило 150 тысяч "Ведомости": в мессенджере MAX уже более 150 тысяч чат-ботов

Москва6 мая Вести.В апреле количество чат-ботов в национальном мессенджере MAX превысило 150 тысяч. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Наибольший рост спроса на разработку чат-ботов и мини-приложений пришелся на период с марта по середину апреля. При этом увеличение количества внешних обращений на создание и запуск таких ботов в MAX зафиксирован в апреле.

На конец апреля в мессенджере MAX было создано более 150 тысяч чат-ботов пишут "Ведомости"

Представитель мессенджера отметил, что 85% ботов в приложении были запущены коммерческими компаниями.

Основной интерес к созданию соответствующих инструментов на этой площадке проявляют медицинские организации, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации (провайдеры связи, электросетевые компании и т. д.), логистические компании и крупный ритейл сказано в публикации

Уточняется, что ограничение работы Telegram в феврале спровоцировало рост спроса на чат-боты и мини-приложения, интегрированные с российскими платформами. Кроме того, по данным "Ведомостей", популярность MAX за последние месяцы заметно выросла. В марте он занял второе место среди мессенджеров по среднесуточному охвату российских пользователей старше 12 лет (61,5 млн человек).

Ранее сообщалось, что пользователи MAX отправили более 100 миллиардов сообщений. Также в мессенджере количество публичных и приватных каналов превысило 7 миллионов, а их совокупная аудитория достигла 300 миллионов подписчиков.