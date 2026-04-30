Число публичных и закрытых каналов в MAX превысило 7 миллионов

В MAX уже более 7 миллионов публичных и приватных каналов Число публичных и закрытых каналов в MAX превысило 7 миллионов

Москва30 апр Вести.Количество публичных и приватных каналов в национальном мессенджере MAX превысило 7 миллионов, а их совокупная аудитория достигла 300 миллионов подписчиков. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.

Наибольший интерес у пользователей вызывают новостные каналы, а также блоги, посвященные образованию и теме "Кулинария и еда".

На конец апреля в MAX зарегистрировано около 300 тысяч публичных каналов и свыше 6,7 миллиона - приватных говорится в сообщении

Отмечается, что в последние две недели апреля пользователи ежедневно создавали в среднем свыше 100 тысяч приватных каналов.

Публичные каналы в MAX были запущены в июле 2025 года для авторов, состоящих в реестре Роскомнадзора. Возможность создавать приватные каналы стала доступна всем пользователям в феврале 2026 года. В марте авторы, чья аудитория в MAX достигла 10 тысяч подписчиков, получили возможность проходить верификацию и отмечать свои каналы специальным значком А+.

Ранее сообщалось, что команда MAX создаст платформу, о которой Владимир Соловьёв говорил в прямом эфире с телеведущей и блогером Викторией Боней.