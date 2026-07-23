Авторы и блогеры за две недели запустили 80 тыс. новых каналов в МАХ

В мессенджере МАХ за две недели запустили 80 тыс. новых каналов Авторы и блогеры за две недели запустили 80 тыс. новых каналов в МАХ

Москва23 июл Вести.В мессенджере МАХ продолжают появляться новые публичные каналы. Всего за две недели их число выросло на 80 тысяч, сообщили в пресс-службе сервиса.

Авторы и блогеры запустили 80 тысяч новых каналов в МАХ. За две недели с момента открытия возможности запускать публичные каналы в МАХ всем желающим, их количество выросло на 30% и достигло 380 тысяч говорится в заявлении

Одновременно с этим увеличилась и совокупная аудитория каналов. На них суммарно подписаны до 285 миллионов человек.

В пресс-службе мессенджера подчеркнули, что создать публичный канал в MAX может любой пользователь с Цифровым ID на устройствах на операционной системе Android. Для юзеров iOS эта возможность доступна в десктопной или мобильной веб-версии сервиса.

Алгоритм создания канала при этом очень простой. Для этого достаточно перейти в раздел "Чаты", нажать на "+" в верхней части интерфейса и далее четко следовать инструкции.

13 июля пресс-служба MAX сообщила, что в мессенджере стали доступны комментарии в публичных и приватных каналах, их можно включить в настройках канала.