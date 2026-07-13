В мессенджере MAX появились комментарии в публичных и приватных каналах

МАХ открыл комментарии в публичных и приватных каналах В мессенджере MAX появились комментарии в публичных и приватных каналах

Москва13 июл Вести.В MAX стали доступны комментарии в публичных и приватных каналах, их можно включить в настройках канала. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.

Пользователи получили возможность видеть количество комментариев под постом и отвечать на сообщения, а авторы – взаимодействовать с пользователями от лица канала. В ближайшей перспективе в мессенджере станут доступны реакции на комментарии, а также возможность отправлять медиафайлы.

Функция доступна пользователям устройств Android, десктопной и веб-версии мессенджера.

Ранее MAX представил новую функцию: пользователи теперь могут создавать публичные каналы или переводить в этот статус уже существующие приватные чаты.