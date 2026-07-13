Москва13 июлВести.В MAX стали доступны комментарии в публичных и приватных каналах, их можно включить в настройках канала. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.
Пользователи получили возможность видеть количество комментариев под постом и отвечать на сообщения, а авторы – взаимодействовать с пользователями от лица канала. В ближайшей перспективе в мессенджере станут доступны реакции на комментарии, а также возможность отправлять медиафайлы.
Функция доступна пользователям устройств Android, десктопной и веб-версии мессенджера.
Ранее MAX представил новую функцию: пользователи теперь могут создавать публичные каналы или переводить в этот статус уже существующие приватные чаты.