Пользователям MAX позволили создавать до пяти публичных каналов В MAX добавили возможность создавать до пяти публичных каналов

Москва8 июл Вести.У пользователей MAX появилась возможность создавать до пяти публичных каналов. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Как отмечает канал NewMedia в MAX, теперь каждый пользователь может создать на платформе до пяти публичных каналов. Сделать это можно через нажатие кнопки с символом "плюс" в разделе чатов. Далее нужно кликнуть на "Создать канал".

В тестовом режиме функция постепенно раскатывается на пользователей Android. Десктоп- и веб-версии – на очереди подтвердили каналу в пресс-службе мессенджера

Ранее сообщалось, что мессенджер MAX стал доступен для предпринимателей в формате мини-приложения для решения задач без перехода по внешним ссылкам.