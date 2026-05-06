Москва6 маяВести.Ежедневная аудитория национального мессенджера MAX превысила 85 миллионов пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.
С момента запуска приложение установили более 120 миллионов человек, отправлено более 150 миллиардов сообщений и совершено свыше 6 миллиардов звонковговорится в сообщении
Отмечается, что в мессенджере уже создали более 7 миллионов приватных и публичных каналов, аудитория которых составляет 300 миллионов человек.
При этом MAX пользуются более 8 миллионов иностранцев. Каждый день они совершают 1,7 миллиона звонков и отправляют порядка 23 миллионов сообщений в мессенджере.
Ранее стало известно, что в MAX появилась функция расшифровки видеосообщений. Пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием.