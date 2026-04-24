Москва24 апр Вести.В национальном мессенджере МАХ появилась функция текстовой расшифровки голосовых сообщений. Нововведение уже доступно пользователям.

Преобразование голосовых в текст доступно как для входящих, так и для исходящих сообщений​​​.

По собственным данным MAX, к началу апреля в мессенджере зарегистрировались 110 млн человек, а ежедневная аудитория превысила 80 млн пользователей. При этом число иностранных граждан, зарегистрированных на платформе, достигло 7 миллионов.

Ранее пользователи MAX получили возможность создавать собственные стикеры.