Москва21 апр Вести.Национальный мессенджер МАХ переименовали в "МАКС". Соответствующие изменения можно увидеть в Google Play, RuStore, App Store, а также на официальном сайте приложения.

В марте прошлого года стартовала бета-версия нового цифрового сервиса. Он позволяет пользователям обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые послания и файлы объемом до четырех гигабайт. За развитие платформы отвечает дочерняя компания VK - "Коммуникационная платформа".

К началу апреля аудитория сервиса составила 110 миллионов зарегистрированных пользователей, а число ежедневных активных пользователей превысило 80 миллионов.

Ранее также сообщалось, что в мессенджере зарегистрировались 7 миллионов иностранных пользователей.