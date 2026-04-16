В мессенджере MAX зарегистрировались 7 млн иностранных пользователей 7 миллионов иностранных пользователей зарегистрировались в MAX

Москва16 апр Вести.7 миллионов зарубежных пользователей зарегистрировались в MAX. Информацию об этом распространила пресс-служба мессенджера.

По ее данным, с начала 2026 года пользователи из-за границы отправили свыше 1 миллиарда сообщений в MAX и совершили 220 миллионов звонков.

Наиболее активно регистрируются в MAX жители Узбекистана, Беларуси и Казахстана говорится в сообщении

В материале также сказано, что зарегистрироваться в мессенджере могут граждане 40 стран. В ноябре 2025 года возможность совершать звонки и отправлять сообщения в MAX появилась у жителей стран СНГ, а в марте нынешнего года этот список пополнился странами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Пресс-служба уточнила, что, по состоянию на начало апреля, в мессенджере зарегистрированы 110 миллионов человек. Уточняется, что ежедневная аудитория превысила 80 миллионов пользователей.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ИС "Вести" сообщил, что чат-бот в МАХ поможет учителям справляться с трудными учениками.