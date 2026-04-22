Узбекистан, Белоруссия и Казахстан – лидеры по использованию MAX за рубежом

Раскрыто, какие страны стали лидерами по использованию MAX за рубежом Узбекистан, Белоруссия и Казахстан – лидеры по использованию MAX за рубежом

Москва22 апр Вести.Узбекистан, Белоруссия и Казахстан стали лидерами по регистрациям в MAX за рубежом, сообщили в пресс-службе мессенджера.

По ее данным, к настоящему моменту в мессенджере зарегистрировано более 7 миллионов иностранных пользователей, 90% которых - жители стран Содружества Независимых Государств. Отмечается, что каждый день иностранцы совершают 1,5 миллиона звонков и отправляют более 20 миллионов сообщений в MAX.

Топ-5 государств по регистрациям в MAX возглавил Узбекистан, впервые обогнав Беларусь. На третьем месте - Казахстан, за ним следуют Таджикистан и Кыргызстан говорится в сообщении

Регистрация в мессенджере сейчас доступна гражданам 40 стран. В ноябре 2025 года возможность звонить и отправлять сообщения в приложении появилась у жителей СНГ, а в марте текущего года - у пользователей из государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.