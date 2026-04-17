В MAX сообщили о росте активности пользователей Пользователи MAX отправили свыше 90 млрд сообщений за первый квартал 2026 года

Москва17 апр Вести.За первый квартал 2026 года пользователи мессенджера MAX отправили свыше 90 миллиардов сообщений. В пресс-службе платформы отметили, что это в девять раз больше, чем за 2025 год с момента запуска сервиса в марте.

Кроме того, пользователи МAX за первый квартал текущего года позвонили более трех миллиардов раз​​​. Для сравнения: за три квартала 2025 года юзеры звонили 2,2 миллиарда раз.

За первый квартал 2026 года пользователи нацмессенджера отправили в девять раз больше сообщений и совершили в 1,5 раза больше звонков, чем совокупно за три квартала 2025 года говорится в сообщении

В общей сложности с момента запуска MAX отправлено больше 100 миллиардов сообщений. За это время пользователи мессенджера также совершили 5,2 миллиарда звонков.

По данным на начало апреля, по информации пресс-службы платформы, в MAX зарегистрировались 110 миллионов человек, ежедневная аудитория мессенджера перешла порог в 80 миллионов пользователей.

До этого пресс-служба платформы сообщила, что в MAX зарегистрировались семь миллионов зарубежных пользователей. Наиболее активно в мессенджере регистрируются жители Узбекистана, Белоруссии и Казахстана.