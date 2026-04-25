Москва25 апр Вести.Пользователи мессенджера MAX отправили более 100 миллиардов сообщений. Об этом информационной службе "Вести" сообщил генеральный директор мессенджера Фарит Хуснояров.

По словам главы компании, аудитория MAX почти за год превысила 110 миллионов зарегистрированных пользователей, а количество ежедневных пользователей составляет свыше 80 миллионов человек.

Отдельно меня радует – понятно, что аудитория очень большая, – но меня очень радует, что активность использования приложения очень высокая. Так, с момента старта MAX пользователи написали уже свыше 100 миллиардов сообщений. Я когда вдумываюсь в эту цифру, 100 миллиардов текстов, каких-то признаний, сообщений – в жизни людей это, конечно, очень много сказал Хуснояров

Ранее он рассказал, что в мессенджере практически ежедневно запускаются сервисы, с помощью которых люди решают повседневные задачи.