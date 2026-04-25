Москва25 апр Вести.Генеральный директор мессенджера MAX Фарит Хуснояров в интервью информационной службе "Вести" рассказал о развитии платформы и запуске новых сервисов.

По его словам, при создании мессенджера разработчики ставили перед собой задачу сделать его легким, удобным и понятным для всех пользователей.

Удобные звонки. Мы отдельно сфокусировались на том, чтобы звонки работали во всех сетевых условиях. И в дальнейшем уже развивались как цифровая платформа – то есть приложение для запуска большого количества других сервисов. Сейчас в данный момент у нас почти ежедневно запускаются уже новые сервисы, с помощью которых люди решают свои повседневные задачи сообщил Хуснояров

Ранее гендиректор MAX рассказал, кто стал первым пользователем мессенджера.