РИА Новости: мессенджер Max запустит комментарии и сторис уже в июне-июле

Москва12 мая Вести.Российский мессенджер Max планирует запустить функции комментариев и историй (сторис) для пользователей в июне - июле, а до конца текущего года на платформе появится возможность быстрого переключения между несколькими аккаунтами. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор сервиса Фарит Хуснояров.

По словам топ-менеджера, именно эти нововведения вызывают наибольший интерес у аудитории и авторов каналов.

С заметным отрывом самые ожидаемые обновления для пользователей и авторов каналов - это комментарии и истории (сторис). Мы активно тестируем обе функции и планируем запустить их для пользователей в июне-июле текущего года заявил он

Хуснояров уточнил, что сторис для владельцев каналов станут доступны ближе к концу лета.

Также гендиректор анонсировал появление "мультиаккаунта пользователя", позволяющий переключаться между несколькими профилями - например, личным и рабочим.

Хуснояров напомнил, что в мессенджере уже реализованы отложенная отправка сообщений, стикеры, опросы, расшифровка голосовых сообщений, папка с рекомендациями каналов, приватные каналы, а также набор бизнес-сервисов.

По данным платформы, к началу мая в Max зарегистрировались 120 млн человек, а ежедневная аудитория превысила 85 млн пользователей. Регистрация доступна жителям 40 стран. По информации на 30 апреля, в сервисе насчитывается около 300 тыс. публичных и свыше 6,7 млн приватных каналов, а их совокупная подписная база превышает 300 млн пользователей. Лидерами по охвату стали новостные каналы, а также блоги об образовании и кулинарии.