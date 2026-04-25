Москва25 апр Вести.Обратная связь является главным ориентиром при планировании развития MAX. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил генеральный директор мессенджера Фарит Хуснояров.

Обратная связь – это главное, на что мы ориентируемся при планировании развития MAX. В том числе потребность в платформе, на которой можно было бы такие сервисы запускать, была очень высокой. Иностранные решения для этого не очень подходят, потому что здесь речь уже касается данных о наших гражданах, соответственно, они не должны покидать пределы нашей страны