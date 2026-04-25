Москва25 апр Вести.Генеральный директор мессенджера MAX Фарит Хуснояров в интервью информационной службе "Вести" назвал сервисы платформы, которые считает ключевыми.

Он отметил, что мессенджером пользуются не только в России, но и за границей: иностранная аудитория MAX составляет свыше семи миллионов пользователей.

Ключевыми сервисами для нас я бы, наверное, привел пример "Сферума". Это 20 миллионов пользователей, которые используют MAX как образовательную платформу, то есть для общения во время образования, а также у "Сферума" запущено очень много классных сервисов, например, электронные дневники, журналы и так далее. Много разных сервисов, действительно классных. И это такая полноценная образовательная платформа, запущенная внутри мессенджера MAX. На втором месте я бы выделил сервисы, которые запустили "Госуслуги". Этими сервисами уже пользуются свыше 18 миллионов человек. Самое популярное, наверное, – это получение уведомлений. И отдельно выделил бы эксклюзивный сервис – это цифровой ID, который позволяет нашим гражданам использовать его вместо бумажных документов, например, вместо паспорта при покупке алкоголя, при покупке товаров 18+