В MAX станут доступны комментарии и истории

Гендиректор MAX рассказал, какие нововведения планируется добавить в мессенджер В MAX станут доступны комментарии и истории

Москва25 апр Вести.Генеральный директор MAX Фарит Хуснояров сообщил информационной службе "Вести", что разработчики планируют добавить комментарии и истории в мессенджер.

Он также сообщил, что пользователям уже стало доступно создание приватных каналов.

В ближайшем будущем мы дадим возможность создавать также и публичные каналы. Запустили расшифровку аудио. В ближайших планах у нас запустить комментарии, опросы и долгожданные сторис сообщил Хуснояров

Ранее сообщалось, что в MAX появилась функция текстовой расшифровки голосовых сообщений.