Москва25 апрВести.Генеральный директор MAX Фарит Хуснояров сообщил информационной службе "Вести", что разработчики планируют добавить комментарии и истории в мессенджер.
Он также сообщил, что пользователям уже стало доступно создание приватных каналов.
В ближайшем будущем мы дадим возможность создавать также и публичные каналы. Запустили расшифровку аудио. В ближайших планах у нас запустить комментарии, опросы и долгожданные сториссообщил Хуснояров
Ранее сообщалось, что в MAX появилась функция текстовой расшифровки голосовых сообщений.