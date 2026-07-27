Москва27 июл Вести.Пользователи мессенджера MAX получили возможность публиковать свои истории. Функционал сделали доступным для всех после тестирования в июле. Для доступа к новому инструменту понадобится обновить версию приложения. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Уточняется, что пока истории могут публиковать владельцы телефонов на базе Android. Последнюю версию приложения они могут найти в магазине RuStore.

Поделиться историей можно в разделе "Чаты" в верхней части экрана. Для публикации необходимо нажать на "+" рядом с фото профиля. Автор увидит количество просмотров и реакций, а также таймер с оставшимся временем активности публикации уточнили в пресс-службе

Автор может публиковать в историях фото или видео. Также есть возможность добавлять текст, обрезать и редактировать исходное изображение. Зрители могут оставлять реакции и отвечать на истории. Также автору доступны настройки по длительности демонстрации контента и ограничению круга лиц, которые его увидят.

Ранее сообщалось, что за две недели в MAX количество публичных каналов выросло до 380 тысяч. А их суммарная аудитория превысила 285 миллионов человек.