В мессенджере MAX нашли важную новую функцию ТАСС: MAX тестирует функцию комментариев в каналах

Москва11 июн Вести.Мессенджер MAX начал тестировать функцию комментариев в каналах. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется в сообщении, под постами появились кнопки перехода в соответствующие секции.

Пользователи в разделе комментариев могут отвечать друг другу на сообщения. Можно увидеть, сколько комментариев оставили другие люди, не переходя в раздел пишет агентство

В пресс-службе MAX подтвердили ИС "Вести", что мессенджер начал тестировать такую опцию. В компании сообщили, что функционал станет доступен в ближайшее время, не уточнив точную дату запуска.

Ранее сообщалось, что в мессенджере МАХ запустят бесконтактную оплату.