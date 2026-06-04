MAX и НСПК запустят сервис бесконтактной оплаты в МАХ

В мессенджере МАХ запустят бесконтактную оплату MAX и НСПК запустят сервис бесконтактной оплаты в МАХ

Москва4 июн Вести.Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") и мессенджер MAX запустят внутри приложения функцию бесконтактной оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе нацмессенджера.

Соответствующий меморандум на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин и глава MAX Фарит Хуснояров.

Сервис будет интегрирован в нацмессенджер в формате мини-приложения и исключит необходимость иметь при себе физическую банковскую карту или наличные говорится в сообщении

Чтобы совершить покупку, пользователю понадобится сформировать персональный QR-код в мини-приложении и показать его кассиру. Доступ к сервису будет дополнительно защищен биометрией пользователя.

Ранее сообщалось о начале тестирования прямых трансляций в каналах MAX. Новая функция реализована через интеграцию с платформой "VK Видео".