MAX стал доступен в формате мини-приложения Бизнес-партнерам MAX мессенджер стал доступен в формате мини-приложения

Москва7 июл Вести.Мессенджер MAX стал доступен для предпринимателей в формате мини-приложения для решения задач без перехода по внешним ссылкам. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Уточняется, что бизнес-партнерами стали более 500 тысяч компаний и организаций.

С помощью мини-приложения предприниматели смогут автоматизировать работу с клиентами через чат-ботов, запустить онлайн-витрину или веб-сайт компании для прямых продаж с помощью мини-приложений, создавать каналы для продвижения бренда, использовать готовые интеграции с CRM и чат-бот платформами, а также получить консультацию у поддержки.

Подчеркивается, что мини-приложение можно найти через строку поиска, меню настроек в профиле пользователя или по ссылке.

5 июля сообщалось, что Минцифры России предлагает сделать необходимым подтверждение "значимых действий" в интернете через СМС и мессенджер MAX. Решение может быть принято в рамках третьего пакета законодательных мер, направленных против интернет-мошенничества.