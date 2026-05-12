Операторы "большой четверки" и MAX договорились о технологическом взаимодействии

Москва12 мая Вести.Билайн, МТС, Мегафон и Т2 подписали стратегические соглашения с мессенджером MAX, подразумевающие технологическое взаимодействие. Об этом заявили в пресс-службе национального мессенджера.

Речь идет об отправке пользователям авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений, а также о развитии совместных услуг и продуктов.

Пользователи смогут получать в MAX сообщения от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в различные сервисы сказано в материале

Уточняется, что для удобства уведомления будут разделяться по защищенным папкам "Коды подтверждения" и "Полезные уведомления", которые будут отмечены специальным знаком верификации.

В пресс-службе подчеркнули, что особо важные уведомления будут приходить только на доверенное устройство, которое укажет сам пользователь.

Систему протестировали совместно с Минцифры, сказано в сообщении. В пресс-службе мессенджера добавили также, что технология является основной для входа в приложение Госуслуг.