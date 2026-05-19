Москва19 мая Вести.Израильская компания Clear Gate подтвердила, что мессенджер MAX безопасен.

Согласно данным компании, мобильная и десктопная версии мессенджера защищены на высоком уровне. В ходе анализа применялись методы "черного" и "серого" ящиков. При таком тестировании продукта у внешних специалистов есть частичные знания об изучаемой системе.

Эксперты Clear Gate сымитировали действия злоумышленников, знающих о внутреннем устройстве мессенджера и имеющих повышенные привилегии (сведения об архитектуре, учетные записи для бизнеса).

Так, специалисты израильской компании выделили проработанную и безопасную архитектуру, ролевую модель, а также интегрированные системы защиты среди сильных сторон MAX.

Минтранс России намерен провести интеграцию реестра такси с мессенджером MAX. Ежедневная аудитория MAX в мае превысила 85 миллионов пользователей.

