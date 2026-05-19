Москва19 маяВести.Министерство транспорта России рассматривает возможность объединения реестра такси с мессенджером MAX, чтобы у пассажиров была возможность проверить легальность перевозчика до посадки в автомобиль. Об этом рассказал директор ситуационного центра ведомства Александр Кисляков в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
По его словам, которые приводит ТАСС, реализация соответствующих планов ожидается в этом году.
Идея очень проста: чтобы вы как пассажиры, наши пассажиры, граждане еще до посадки в транспортное средство могли сфотографировать государственный номер либо вбить его в мессенджер MAX и сразу же получить ответ: легальный перевозчик или нетсказал Кисляков
Он подчеркнул, что нововведение приведет к повышению безопасности перевозок.
Ранее сообщалось, что ежедневная аудитория MAX превысила 85 миллионов пользователей. Вместе с тем в мессенджере уже создали более 7 миллионов каналов, аудитория которых составляет 300 миллионов человек.