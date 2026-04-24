В отелях упростили регистрацию для пользователей MAX Пользователи MAX получили возможность упрощенной регистрации в отелях

Москва24 апр Вести.При заселении в отели пользователи MAX могут не заполнять бумажную анкету гостя, а вместо этого предъявить Цифровой ID. Об этом рассказали в пресс-службе мессенджера.

Услуга работает в пилотном режиме в шести отелях Four Seasons Hotel Moscow, "Сочи Парк Отель", "Сити Отель 1905", Mantera Supreme Seaside и в отелях сети Cosmos. Позже в течение года такой же порядок регистрации при заселении будет доступен в нескольких тысячах гостиниц.

Уточняется, что опция будет работать только для совершеннолетних пользователей с гражданством РФ.

Ранее в MAX также добавили функцию расшифровки голосовых сообщений.