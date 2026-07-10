Цифровой ID в мессенджере МАХ теперь позволяет заселиться в отель Россияне смогут заселиться в отель без паспорта с помощью платформы МАХ

Москва10 июл Вести.Заселение в отель или гостиницу теперь можно по цифровому ID в мессенджере МАХ, говорится в сообщении от сервиса государственных услуг.

Заселиться в отель теперь можно без бумажного паспорта или свидетельства о рождении, предъявив цифровой ID в мессенджере MАХ отметили в сообщении от 9 июля

Уточняется, что использовать такую возможность могут граждане РФ для себя и своих несовершеннолетних детей. Цифровое заселение доступно в отелях, подключивших эту услугу. Для этого на стойке регистрации нужно сказать администратору о своем намерении – он подскажет, что делать дальше.