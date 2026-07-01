Идентификацию при помощи цифрового ID в МАХ опробуют в Петербурге и Ленобласти

В МФЦ Петербурга и Ленобласти заявители смогут предъявлять цифровой ID в МАХ Идентификацию при помощи цифрового ID в МАХ опробуют в Петербурге и Ленобласти

Москва1 июл Вести.В МФЦ Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовал пилотный проект идентификации заявителей при помощи Цифрового ID в мессенджере МАХ. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ.

Теперь граждане могут удостоверить личность при получении государственных услуг в МФЦ данных регионов не только предъявив паспорт гражданина России, но также при помощи QR-кода в национальном мессенджере МАХ говорится в сообщении

Заявителям достаточно будет предъявить QR-код из приложения МАХ — и его данные автоматически заполнятся в заявление на получение государственных услуг. Это избавляет от необходимости приносить в центры госуслуг документы, подтверждающие личность. Взаимодействие происходит через профиль гражданина на госуслугах, воспользоваться сервисом может только владелец.

В настоящее время сервис доступен в 15 центрах Ленинградской области и пяти центрах госуслуг Санкт-Петербурга, оснащенных биотерминалами. Планируется, что в будущем обслуживание заявителей с помощью Цифрового ID в МАКС будет предлагаться во всех филиалах и отделениях МФЦ Ленинградской области и Петербурга.