Москва1 июлВести.В МФЦ Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовал пилотный проект идентификации заявителей при помощи Цифрового ID в мессенджере МАХ. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ.
Теперь граждане могут удостоверить личность при получении государственных услуг в МФЦ данных регионов не только предъявив паспорт гражданина России, но также при помощи QR-кода в национальном мессенджере МАХговорится в сообщении
Заявителям достаточно будет предъявить QR-код из приложения МАХ — и его данные автоматически заполнятся в заявление на получение государственных услуг. Это избавляет от необходимости приносить в центры госуслуг документы, подтверждающие личность. Взаимодействие происходит через профиль гражданина на госуслугах, воспользоваться сервисом может только владелец.
В настоящее время сервис доступен в 15 центрах Ленинградской области и пяти центрах госуслуг Санкт-Петербурга, оснащенных биотерминалами. Планируется, что в будущем обслуживание заявителей с помощью Цифрового ID в МАКС будет предлагаться во всех филиалах и отделениях МФЦ Ленинградской области и Петербурга.